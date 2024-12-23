Яким Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯким Петров

Яким Петров

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Яким Петров
Пол
муж
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1858
Родственная связь
сын дочери [3]
Номер семьи
Номер в семье
4
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 570об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 1а
01 | Авдотья Родионова: 55 лет | солдатка/вдова - глава [1]
02 | Пётр Елисеев: 34 года | крестьянин - зять, муж дочери [3]
03 | Ольга Иванова: 34 года | жена крестьянская - дочь, жена зятя [1]
04 | Яким Петров: 2 года | сын крестьянский - сын дочери [3]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.