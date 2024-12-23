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Авдотья Родионова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Авдотья Родионова
Пол
жен
Возраст (лет)
55
Год рождения вычисленный
1805
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
Номер в семье
1
Сословие
солдатка/вдова
Дата переписи
1860
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.110, д.180, лист: 570об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 1а
01 | Авдотья Родионова: 55 лет | солдатка/вдова - глава [1]
02 | Пётр Елисеев: 34 года | крестьянин - зять, муж дочери [3]
03 | Ольга Иванова: 34 года | жена крестьянская - дочь, жена зятя [1]
04 | Яким Петров: 2 года | сын крестьянский - сын дочери [3]
Комментарий наборщика
вариант имени Евдокия
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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