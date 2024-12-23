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Марфа Григорьева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Марфа Григорьева
Пол
жен
Возраст (лет)
40
Год рождения вычисленный
1815
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
53д
Номер в семье
1
Сословие
крестьянка/девка
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 932
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 53д
01 | Марфа Григорьева: 40 лет | крестьянка/девка - глава [1]
02 | Дарья Васильева: 5 лет | дочь крестьянская - восприемница [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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