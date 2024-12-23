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Марья Алексеева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Марья Алексеева
Пол
жен
Возраст (лет)
41
Год рождения вычисленный
1814
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
53б
Номер в семье
1
Сословие
солдатка
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
по отлучке
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 932
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 53б
01 | Марья Алексеева: 41 год | солдатка - глава [1]
02 | Егор Парфирьев: 15 лет | сын солдатский - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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