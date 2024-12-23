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Елена Андреева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Елена Андреева
Пол
жен
Возраст (лет)
17
Год рождения вычисленный
1838
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
53а
Номер в семье
2
Сословие
дочь солдатская
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
по упущению
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 932
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 53а
01 | Домна Кузьмина: 48 лет | солдатка - глава [1]
02 | Елена Андреева: 17 лет | дочь солдатская - дочь [1]
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Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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