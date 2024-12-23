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Варвара Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Варвара Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
32
Год рождения вычисленный
1823
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
53
Номер в семье
3
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 931об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 53
01 | Михей Петров: 34 года | крестьянин - глава [1]
02 | Клим Петров: 31 год | крестьянин - брат родной [1]
03 | Варвара Иванова: 32 года | жена крестьянская - жена [1]
04 | Фёдор Михеев: 11 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Иона Михеев: 2 года | сын крестьянский - сын [1]
06 | Соломония Яковлева: 32 года | жена крестьянская - жена брата [2]
07 | Анна Климентьева: 8 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
08 | Савелий Климентьев: 4 года | сын крестьянский - сын брата [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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