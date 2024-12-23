Варвара Иванова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Варвара Иванова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 32
- Год рождения вычисленный
- 1823
- Родственная связь
- жена [1]
- Номер семьи
- 53
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- жена крестьянская
- Дата переписи
- 1855
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 931об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 53
01 | Михей Петров: 34 года | крестьянин - глава [1]
02 | Клим Петров: 31 год | крестьянин - брат родной [1]
03 | Варвара Иванова: 32 года | жена крестьянская - жена [1]
04 | Фёдор Михеев: 11 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Иона Михеев: 2 года | сын крестьянский - сын [1]
06 | Соломония Яковлева: 32 года | жена крестьянская - жена брата [2]
07 | Анна Климентьева: 8 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
08 | Савелий Климентьев: 4 года | сын крестьянский - сын брата [2]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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