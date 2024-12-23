Авдотья Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдотья Семёнова

Авдотья Семёнова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Авдотья Семёнова
Пол
жен
Возраст (лет)
55
Год рождения вычисленный
1800
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
52а
Номер в семье
2
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 931об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 52а
01 | Евсей Михайлов: 54 года | крестьянин - глава [1]
02 | Авдотья Семёнова: 55 лет | жена крестьянская - жена [1]
Комментарий наборщика
вариант имени Евдокия
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.