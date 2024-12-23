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Пелагея Демидова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Пелагея Демидова
Пол
жен
Возраст (лет)
63
Год рождения вычисленный
1792
Родственная связь
тётка родная [1]
Номер семьи
50б
Номер в семье
4
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 931об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 50б
01 | Григорий Никитин: 31 год | крестьянин - глава [1]
02 | Авдотья Егорова: 33 года | жена крестьянская - жена [1]
03 | Прасковья Григорьева: 6 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
04 | Пелагея Демидова: 63 года | крестьянка - тётка родная [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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