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Варвара Панкратова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Варвара Панкратова
Пол
жен
Возраст (лет)
28
Год рождения вычисленный
1827
Родственная связь
жена сына [3]
Номер семьи
50
Номер в семье
6
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
по отлучке
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 931об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 50
03 | Дмитрий Игнатьев: 55 лет | крестьянин/вдовец - глава [1]
04 | Васса Дмитриева: 18 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Илларион Дмитриев: 28 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Варвара Панкратова: 28 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
07 | Кузьма Илларионов: 6 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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