Варвара Демидова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Варвара Демидова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 16
- Год рождения вычисленный
- 1839
- Родственная связь
- племянница [1]
- Номер семьи
- 49
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- крестьянка
- Дата переписи
- 1855
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 931об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 49
01 | Прасковья Петрова: 68 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Марья Осипова: 39 лет | крестьянка/вдова - дочь [1]
03 | Алексей Трофимов: 19 лет | сын крестьянский - сын дочери [2]
04 | Корнил Трофимов: 16 лет | сын крестьянский - сын дочери [2]
05 | Степан Демидов: 22 года | крестьянин - племянник [1]
06 | Марья Демидова: 20 лет | крестьянка - племянница [1]
07 | Варвара Демидова: 16 лет | крестьянка - племянница [1]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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