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Варвара Демидова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Варвара Демидова
Пол
жен
Возраст (лет)
16
Год рождения вычисленный
1839
Родственная связь
племянница [1]
Номер семьи
49
Номер в семье
7
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 931об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 49
01 | Прасковья Петрова: 68 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Марья Осипова: 39 лет | крестьянка/вдова - дочь [1]
03 | Алексей Трофимов: 19 лет | сын крестьянский - сын дочери [2]
04 | Корнил Трофимов: 16 лет | сын крестьянский - сын дочери [2]
05 | Степан Демидов: 22 года | крестьянин - племянник [1]
06 | Марья Демидова: 20 лет | крестьянка - племянница [1]
07 | Варвара Демидова: 16 лет | крестьянка - племянница [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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