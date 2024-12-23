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Константин Панфилов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Константин Панфилов
Пол
муж
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1851
Родственная связь
сын сына [3]
Номер семьи
48
Номер в семье
7
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 931об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 48
01 | Авдотья Алексеева: 57 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Никита Ермолаев: 38 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Панфил Ермолаев: 30 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Иван Ермолаев: 28 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Прасковья Илларионова: 42 года | жена крестьянская - жена сына [2]
06 | Екатерина Григорьева: 32 года | жена крестьянская - жена сына [3]
07 | Константин Панфилов: 4 года | сын крестьянский - сын сына [3]
08 | Прасковья Захарова: 29 лет | жена крестьянская - жена сына [4]
09 | Михаил Иванов: 6 лет | сын крестьянский - сын сына [4]
10 | Яким Иванов: 3 года | сын крестьянский - сын сына [4]
11 | Авдотья Иванова: 2 года | дочь крестьянская - дочь сына [4]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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