Иван Ермолаев
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Иван Ермолаев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 28
- Год рождения вычисленный
- 1827
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 48
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1855
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 931об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 48
01 | Авдотья Алексеева: 57 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Никита Ермолаев: 38 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Панфил Ермолаев: 30 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Иван Ермолаев: 28 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Прасковья Илларионова: 42 года | жена крестьянская - жена сына [2]
06 | Екатерина Григорьева: 32 года | жена крестьянская - жена сына [3]
07 | Константин Панфилов: 4 года | сын крестьянский - сын сына [3]
08 | Прасковья Захарова: 29 лет | жена крестьянская - жена сына [4]
09 | Михаил Иванов: 6 лет | сын крестьянский - сын сына [4]
10 | Яким Иванов: 3 года | сын крестьянский - сын сына [4]
11 | Авдотья Иванова: 2 года | дочь крестьянская - дочь сына [4]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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