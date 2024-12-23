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Аникей Павлов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Аникей Павлов
Пол
муж
Возраст (лет)
44
Год рождения вычисленный
1811
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
46
Номер в семье
3
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
по упущению
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 931
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 46
01 | Павел Прохоров: 67 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Прасковья Иванова: 67 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Аникей Павлов: 44 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Ульяна Никифорова: 39 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
05 | Григорий Аникеев: 16 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
06 | Анисья Аникеева: 17 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
06 | Пелагея Аникеева: 13 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
07 | Наталья Аникеева: 11 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
08 | Александр Аникеев: 9 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
09 | Агафья Аникеева: 1 год | дочь крестьянская - дочь сына [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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