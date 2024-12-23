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Аграфена Осипова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Аграфена Осипова
Пол
жен
Возраст (лет)
29
Год рождения вычисленный
1826
Родственная связь
жена сына [3]
Номер семьи
45
Номер в семье
9
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 931
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 45
01 | Александр Иванов: 56 лет | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Никанор Александров: 34 года | крестьянин - сын [1]
03 | Аникей Александров: 32 года | крестьянин - сын [1]
04 | Татьяна Александрова: 29 лет | крестьянка/вдова - дочь [1]
05 | Екатерина Данилова: 30 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
06 | Авдотья Никанорова: 9 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
07 | Иван Никаноров: 6 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
08 | Демид Никаноров: 4 года | сын крестьянский - сын сына [2]
09 | Аграфена Осипова: 29 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
10 | Пелагея Аникеева: 9 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
11 | Анисья Аникеева: 8 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
12 | Лука Аникеев: 3 года | сын крестьянский - сын сына [3]
Комментарий наборщика
вариант имени Агриппина
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Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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