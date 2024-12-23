Аникей Александров
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Аникей Александров
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 32
- Год рождения вычисленный
- 1823
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 45
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1855
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 931
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 45
01 | Александр Иванов: 56 лет | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Никанор Александров: 34 года | крестьянин - сын [1]
03 | Аникей Александров: 32 года | крестьянин - сын [1]
04 | Татьяна Александрова: 29 лет | крестьянка/вдова - дочь [1]
05 | Екатерина Данилова: 30 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
06 | Авдотья Никанорова: 9 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
07 | Иван Никаноров: 6 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
08 | Демид Никаноров: 4 года | сын крестьянский - сын сына [2]
09 | Аграфена Осипова: 29 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
10 | Пелагея Аникеева: 9 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
11 | Анисья Аникеева: 8 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
12 | Лука Аникеев: 3 года | сын крестьянский - сын сына [3]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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