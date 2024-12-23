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Михаил Васильев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Михаил Васильев
Пол
муж
Возраст (лет)
20
Год рождения вычисленный
1835
Родственная связь
сын сына [2]
Номер семьи
44
Номер в семье
4
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
по упущению
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 931
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 44
01 | Ефросинья Иванова: 72 года | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Василий Иванов: 45 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Марфа Степанова: 47 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Михаил Васильев: 20 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
05 | Степафида Васильева: 12 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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