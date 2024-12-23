Степан Миронов
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Степан Миронов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 18
- Год рождения вычисленный
- 1837
- Родственная связь
- брат родной [1]
- Номер семьи
- 42а
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1855
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- за отлучкою
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 931
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 42а
01 | Демид Миронов: 24 года | крестьянин - глава [1]
02 | Степан Миронов: 18 лет | крестьянин - брат родной [1]
- Комментарий наборщика
- вариант имени Стефан
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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