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Демид Миронов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Демид Миронов
Пол
муж
Возраст (лет)
24
Год рождения вычисленный
1831
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
42а
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
за отлучкою
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 931
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 42а
01 | Демид Миронов: 24 года | крестьянин - глава [1]
02 | Степан Миронов: 18 лет | крестьянин - брат родной [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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