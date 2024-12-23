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Сергей Зотиков

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Сергей Зотиков
Пол
муж
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1852
Родственная связь
сын сына [3]
Номер семьи
42
Номер в семье
10
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 931
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 42
01 | Анисья Никитина: 71 год | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Анна Елисеева: 47 лет | крестьянка/девка - дочь [1]
03 | Зотик Елисеев: 42 года | крестьянин - сын [1]
04 | Ирина Елисеева: 33 года | крестьянка/девка - дочь [1]
05 | Пётр Елисеев: 29 лет | крестьянин - сын [1]
06 | Авдотья Иванова: 41 год | жена крестьянская - жена сына [3]
07 | Григорий Зотиков: 14 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
08 | Степан Зотиков: 10 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
09 | Яков Зотиков: 7 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
10 | Сергей Зотиков: 3 года | сын крестьянский - сын сына [3]
11 | Авдотья Зотикова: 0 лет | дочь крестьянская - дось сына [3]
12 | Ольга Иванова: 24 года | жена крестьянская - жена сына [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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