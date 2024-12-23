Пётр Елисеев
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Пётр Елисеев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 29
- Год рождения вычисленный
- 1826
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 42
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1855
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 931
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 42
01 | Анисья Никитина: 71 год | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Анна Елисеева: 47 лет | крестьянка/девка - дочь [1]
03 | Зотик Елисеев: 42 года | крестьянин - сын [1]
04 | Ирина Елисеева: 33 года | крестьянка/девка - дочь [1]
05 | Пётр Елисеев: 29 лет | крестьянин - сын [1]
06 | Авдотья Иванова: 41 год | жена крестьянская - жена сына [3]
07 | Григорий Зотиков: 14 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
08 | Степан Зотиков: 10 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
09 | Яков Зотиков: 7 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
10 | Сергей Зотиков: 3 года | сын крестьянский - сын сына [3]
11 | Авдотья Зотикова: 0 лет | дочь крестьянская - дось сына [3]
12 | Ольга Иванова: 24 года | жена крестьянская - жена сына [3]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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