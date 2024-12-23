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Наталья Семёнова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Наталья Семёнова
Пол
жен
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1844
Родственная связь
дочь сына [3]
Номер семьи
41
Номер в семье
8
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 931
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 41
01 | Екатерина Ульянова: 72 года | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Иван Петров: 43 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Семён Петров: 37 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Иван Петров: 29 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Анастасия Афанасьева: 42 года | жена крестьянская - жена сына [2]
06 | Васса Александрова: 34 года | жена крестьянская - жена сына [3]
07 | Анисья Семёнова: 13 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
08 | Наталья Семёнова: 11 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
09 | Александра Иванова: 26 лет | жена крестьянская - жена сына [4]
10 | Анна Иванова: 4 года | дочь крестьянская - дочь сына [4]
11 | Прасковья Иванова: 3 года | дочь крестьянская - дочь сына [4]
12 | Анастасия Андреева: 22 года | солдатка - жена сына [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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