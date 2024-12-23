Иван Петров
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Иван Петров
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 29
- Год рождения вычисленный
- 1826
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 41
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1855
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 930об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 41
01 | Екатерина Ульянова: 72 года | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Иван Петров: 43 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Семён Петров: 37 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Иван Петров: 29 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Анастасия Афанасьева: 42 года | жена крестьянская - жена сына [2]
06 | Васса Александрова: 34 года | жена крестьянская - жена сына [3]
07 | Анисья Семёнова: 13 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
08 | Наталья Семёнова: 11 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
09 | Александра Иванова: 26 лет | жена крестьянская - жена сына [4]
10 | Анна Иванова: 4 года | дочь крестьянская - дочь сына [4]
11 | Прасковья Иванова: 3 года | дочь крестьянская - дочь сына [4]
12 | Анастасия Андреева: 22 года | солдатка - жена сына [1]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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