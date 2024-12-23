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Татьяна Андреева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Татьяна Андреева
Пол
жен
Возраст (лет)
19
Год рождения вычисленный
1836
Родственная связь
жена сына сына [6]
Номер семьи
40
Номер в семье
12
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 930об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 40
01 | Ульяна Иванова: 80 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Никифор Кузьмин: 50 лет | крестьянин - сын [1]
03 | Татьяна Матвеева: 50 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Кирилл Никифоров: 26 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
05 | Тимофей Никифоров: 24 года | сын крестьянский - сын сына [2]
06 | Михаила Никифоров: 21 год | сын крестьянский - сын сына [2]
07 | Иван Никифоров: 15 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
08 | Ульяна Иванова: 26 лет | жена крестьянская - жена сына сына [4]
09 | Яков Кириллов: 7 лет | сын крестьянский - сын сына сына [4]
10 | Синклитикия Александрова: 24 года | жена крестьянская - жена сына сына [5]
11 | Екатерина Тимофеева: 4 года | дочь крестьянская - дочь сына сына [5]
12 | Татьяна Андреева: 19 лет | жена крестьянская - жена сына сына [6]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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