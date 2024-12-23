Тимофей Никифоров
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Тимофей Никифоров
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 24
- Год рождения вычисленный
- 1831
- Родственная связь
- сын сына [2]
- Номер семьи
- 40
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1855
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 930об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 40
01 | Ульяна Иванова: 80 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Никифор Кузьмин: 50 лет | крестьянин - сын [1]
03 | Татьяна Матвеева: 50 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Кирилл Никифоров: 26 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
05 | Тимофей Никифоров: 24 года | сын крестьянский - сын сына [2]
06 | Михаила Никифоров: 21 год | сын крестьянский - сын сына [2]
07 | Иван Никифоров: 15 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
08 | Ульяна Иванова: 26 лет | жена крестьянская - жена сына сына [4]
09 | Яков Кириллов: 7 лет | сын крестьянский - сын сына сына [4]
10 | Синклитикия Александрова: 24 года | жена крестьянская - жена сына сына [5]
11 | Екатерина Тимофеева: 4 года | дочь крестьянская - дочь сына сына [5]
12 | Татьяна Андреева: 19 лет | жена крестьянская - жена сына сына [6]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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