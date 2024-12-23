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Екатерина Матвеева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Екатерина Матвеева
Пол
жен
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1851
Родственная связь
дочь сына сына [4]
Номер семьи
39
Номер в семье
6
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 930об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 39
01 | Федосья Никифорова: 77 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Егор Максимов: 47 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Наталья Григорьева: 46 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Матвей Егоров: 24 года | сын крестьянский - жена сына [2]
05 | Стефанида Евдокимова: 22 года | жена крестьянская - жена сына сына [4]
06 | Екатерина Матвеева: 4 года | дочь крестьянская - дочь сына сына [4]
07 | Анна Матвеева: 2 года | дочь крестьянская - дочь сына сына [4]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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