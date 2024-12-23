Стефанида Евдокимова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Стефанида Евдокимова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 22
- Год рождения вычисленный
- 1833
- Родственная связь
- жена сына сына [4]
- Номер семьи
- 39
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- жена крестьянская
- Дата переписи
- 1855
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 930об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 39
01 | Федосья Никифорова: 77 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Егор Максимов: 47 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Наталья Григорьева: 46 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Матвей Егоров: 24 года | сын крестьянский - жена сына [2]
05 | Стефанида Евдокимова: 22 года | жена крестьянская - жена сына сына [4]
06 | Екатерина Матвеева: 4 года | дочь крестьянская - дочь сына сына [4]
07 | Анна Матвеева: 2 года | дочь крестьянская - дочь сына сына [4]
- Комментарий наборщика
- вариант имени Степанида
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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