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Федосья Егорова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Федосья Егорова
Пол
жен
Возраст (лет)
29
Год рождения вычисленный
1826
Родственная связь
своячница [1]
Номер семьи
38
Номер в семье
5
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 930об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 38
01 | Игнатий Кузьмин: 34 года | крестьянин - глава [1]
02 | Ксения Егорова: 36 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Логин Игнатьев: 11 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Прасковья Игнатьева: 8 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Федосья Егорова: 29 лет | крестьянка - своячница [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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