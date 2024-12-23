Прасковья Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья Игнатьева

Прасковья Игнатьева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Прасковья Игнатьева
Пол
жен
Возраст (лет)
8
Год рождения вычисленный
1847
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
38
Номер в семье
4
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 930об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 38
01 | Игнатий Кузьмин: 34 года | крестьянин - глава [1]
02 | Ксения Егорова: 36 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Логин Игнатьев: 11 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Прасковья Игнатьева: 8 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Федосья Егорова: 29 лет | крестьянка - своячница [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.