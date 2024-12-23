Николай Логинов
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Николай Логинов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 7
- Год рождения вычисленный
- 1848
- Родственная связь
- сын сына [2]
- Номер семьи
- 37
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1855
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 930об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 37
01 | Ирина Осипова: 56 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Логин Васильев: 34 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Григорий Васильев: 33 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Николай Васильев: 29 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Васса Васильева: 20 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Марья Кузьмина: 35 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
07 | Фёкла Логинова: 10 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
08 | Николай Логинов: 7 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
09 | Семён Логинов: 1 год | сын крестьянский - сын сына [2]
10 | Анна Михайлова: 29 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
11 | Прасковья Григорьева: 10 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
12 | Ульяна Ефимова: 29 лет | жена крестьянская - жена сына [4]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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