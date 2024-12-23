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Логин Васильев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Логин Васильев
Пол
муж
Возраст (лет)
34
Год рождения вычисленный
1821
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
37
Номер в семье
2
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 930об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 37
01 | Ирина Осипова: 56 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Логин Васильев: 34 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Григорий Васильев: 33 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Николай Васильев: 29 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Васса Васильева: 20 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Марья Кузьмина: 35 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
07 | Фёкла Логинова: 10 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
08 | Николай Логинов: 7 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
09 | Семён Логинов: 1 год | сын крестьянский - сын сына [2]
10 | Анна Михайлова: 29 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
11 | Прасковья Григорьева: 10 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
12 | Ульяна Ефимова: 29 лет | жена крестьянская - жена сына [4]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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