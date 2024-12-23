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Агафья Григорьева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Агафья Григорьева
Пол
жен
Возраст (лет)
37
Год рождения вычисленный
1818
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
36а
Номер в семье
2
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 930об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 36а
01 | Иван Иванов: 37 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Агафья Григорьева: 37 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Фёдор Иванов: 16 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Авдотья Иванова: 19 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
04 | Анна Иванова: 15 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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