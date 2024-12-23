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Пётр Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Пётр Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
55
Год рождения вычисленный
1800
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
35
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин/вдовец
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 930
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 35
01 | Пётр Иванов: 55 лет | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Ефим Петров: 30 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Прасковья Васильева: 30 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Васса Ефимова: 3 года | дочь крестьянская - дочь сына [2]
05 | Устинья Ефимова: 1 год | дочь крестьянская - дочь сына [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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