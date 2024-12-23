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Вера Кузьмина

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Вера Кузьмина
Пол
жен
Возраст (лет)
75
Год рождения вычисленный
1780
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
34
Номер в семье
1
Сословие
крестьянка/вдова
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 930
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 34
01 | Вера Кузьмина: 75 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Иван Николаев: 48 лет | крестьянин - зять, муж дочери [3]
03 | Авдотья Миронова: 48 лет | жена крестьянская - дочь, жена зятя [1]
04 | Никита Иванов: 19 лет | сын крестьянский - сын дочери [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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