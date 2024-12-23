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Пелагея Кузьмина

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Пелагея Кузьмина
Пол
жен
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1854
Родственная связь
дочь сына [3]
Номер семьи
33
Номер в семье
8
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 930
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 33
01 | Екатерина Петрова: 54 года | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Спиридон Васильев: 34 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Кузьма Васильев: 30 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Григорий Васильев: 26 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Анастасия Григорьева: 40 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
06 | Авдотья Иванова: 26 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
07 | Иван Кузьмин: 8 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
08 | Пелагея Кузьмина: 1 год | дочь крестьянская - дочь сына [3]
09 | Анисья Тимофеева: 22 года | жена крестьянская - жена сына [4]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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