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Авдотья Емельянова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Авдотья Емельянова
Пол
жен
Возраст (лет)
17
Год рождения вычисленный
1838
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
31а
Номер в семье
2
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 930
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 31а
01 | Александра Степанова: 39 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Авдотья Емельянова: 17 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
03 | Стефанида Емельянова: 13 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
04 | Кузьма Емельянов: 11 лет | сын крестьянский - сын [1]
Комментарий наборщика
вариант имени Евдокия
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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