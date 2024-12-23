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Васса Дмитриева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Васса Дмитриева
Пол
жен
Возраст (лет)
37
Год рождения вычисленный
1818
Родственная связь
жена сына [2]
Номер семьи
31
Номер в семье
3
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
за отлучкой
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 930
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 31
01 | Наталья Андреева: 54 года | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Ареф Иванов: 39 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Васса Дмитриева: 37 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Наталья Арефова: 16 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
05 | Яков Арефов: 14 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
Комментарий наборщика
вариант имени Василиса
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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