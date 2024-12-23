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Христина Васильева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Христина Васильева
Пол
жен
Возраст (лет)
33
Год рождения вычисленный
1822
Родственная связь
жена сына [2]
Номер семьи
30а
Номер в семье
4
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 930
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 30а
01 | Прасковья Мокеева: 72 года | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Филипп Семёнов: 37 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Анисим Семёнов: 35 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Христина Васильева: 33 года | жена крестьянская - жена сына [2]
05 | Прасковья Филиппова: 3 года | дочь крестьянская - дочь сына [2]
06 | Степан Филиппов: 2 года | сын крестьянский - сын сына [2]
07 | Анастасия Филиппова: 0 лет | дочь крестьянская - дочь сын [2]
08 | Авдотья Арефова: 29 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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