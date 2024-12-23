Прасковья Мокеева
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Прасковья Мокеева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 72
- Год рождения вычисленный
- 1783
- Родственная связь
- глава [1]
- Номер семьи
- 30а
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- крестьянка/вдова
- Дата переписи
- 1855
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 930
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 30а
01 | Прасковья Мокеева: 72 года | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Филипп Семёнов: 37 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Анисим Семёнов: 35 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Христина Васильева: 33 года | жена крестьянская - жена сына [2]
05 | Прасковья Филиппова: 3 года | дочь крестьянская - дочь сына [2]
06 | Степан Филиппов: 2 года | сын крестьянский - сын сына [2]
07 | Анастасия Филиппова: 0 лет | дочь крестьянская - дочь сын [2]
08 | Авдотья Арефова: 29 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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