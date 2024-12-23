Ксения Максимова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Ксения Максимова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 39
- Год рождения вычисленный
- 1816
- Родственная связь
- жена брата [2]
- Номер семьи
- 30
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- жена крестьянская
- Дата переписи
- 1855
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 930
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 30
01 | Марья Никифорова: 45 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Пётр Никифоров: 40 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Ксения Максимова: 39 лет | жена крестьянская - жена брата [2]
04 | Синклитикия Петрова: 19 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
05 | Анна Петрова: 10 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
- Комментарий наборщика
- вариант имени Аксинья
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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