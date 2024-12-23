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Кузьма Дмитриев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Кузьма Дмитриев
Пол
муж
Возраст (лет)
18
Год рождения вычисленный
1837
Родственная связь
сын брата [2]
Номер семьи
29
Номер в семье
6
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
за отлучкою
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 929об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 29
01 | Авдотья Дмитриева: 57 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Дмитрий Иванов: 57 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Ксения Филатова: 38 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Николай Дмитриев: 34 года | сын крестьянский - сын брата [2]
05 | Иван Дмитриев: 29 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
06 | Кузьма Дмитриев: 18 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
07 | Иван Дмитриев: 14 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
08 | Анна Дмитриева: 1 год | дочь крестьянская - дочь брата [2]
09 | Марья Васильева: 33 года | жена крестьянская - жена сына брата [4]
10 | Иван Николаев: 11 лет | сын крестьянский - сын сына брата [4]
11 | Евгения Николаева: 9 лет | дочь крестьянская - дочь сына брата [4]
12 | Анна Николаева: 8 лет | дочь крестьянская - дочь сына брата [4]
13 | Прасковья Николаева: 6 лет | дочь крестьянская - дочь сына брата [4]
14 | Анисья Васильева: 27 лет | жена крестьянская - жена сына брата [5]
15 | Михаил Иванов: 9 лет | сын крестьянский - сын сына брата [5]
16 | Пётр Иванов: 7 лет | сын крестьянский - сын сына брата [5]
Комментарий наборщика
вариант имени Косма
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Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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