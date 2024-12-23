Николай Дмитриев
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Николай Дмитриев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 34
- Год рождения вычисленный
- 1821
- Родственная связь
- сын брата [2]
- Номер семьи
- 29
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1855
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- за отлучкою
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 929об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 29
01 | Авдотья Дмитриева: 57 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Дмитрий Иванов: 57 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Ксения Филатова: 38 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Николай Дмитриев: 34 года | сын крестьянский - сын брата [2]
05 | Иван Дмитриев: 29 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
06 | Кузьма Дмитриев: 18 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
07 | Иван Дмитриев: 14 лет | сын крестьянский - сын брата [2]
08 | Анна Дмитриева: 1 год | дочь крестьянская - дочь брата [2]
09 | Марья Васильева: 33 года | жена крестьянская - жена сына брата [4]
10 | Иван Николаев: 11 лет | сын крестьянский - сын сына брата [4]
11 | Евгения Николаева: 9 лет | дочь крестьянская - дочь сына брата [4]
12 | Анна Николаева: 8 лет | дочь крестьянская - дочь сына брата [4]
13 | Прасковья Николаева: 6 лет | дочь крестьянская - дочь сына брата [4]
14 | Анисья Васильева: 27 лет | жена крестьянская - жена сына брата [5]
15 | Михаил Иванов: 9 лет | сын крестьянский - сын сына брата [5]
16 | Пётр Иванов: 7 лет | сын крестьянский - сын сына брата [5]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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