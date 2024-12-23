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Егор Ефимов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Егор Ефимов
Пол
муж
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1852
Родственная связь
сын дочери [4]
Номер семьи
28
Номер в семье
6
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 929об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 28
01 | Захар Иванов: 72 года | крестьянин - глава [1]
02 | Евгения Герасимова: 70 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Ефим Никонов: 28 лет | крестьянин - зять, муж дочери [4]
04 | Марья Захарова: 26 лет | жена крестьянская - дочь, жена зятя [1]
05 | Анастасия Ефимова: 6 лет | дочь крестьянская - дочь дочери [4]
06 | Егор Ефимов: 3 года | сын крестьянский - сын дочери [4]
07 | Прасковья Ефимова: 1 год | дочь крестьянская - дочь дочери [4]
Комментарий наборщика
вариант имени Георгий
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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