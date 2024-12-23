Ефим Никонов
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Ефим Никонов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 28
- Год рождения вычисленный
- 1827
- Родственная связь
- зять, муж дочери [4]
- Номер семьи
- 28
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1855
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 929об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 28
01 | Захар Иванов: 72 года | крестьянин - глава [1]
02 | Евгения Герасимова: 70 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Ефим Никонов: 28 лет | крестьянин - зять, муж дочери [4]
04 | Марья Захарова: 26 лет | жена крестьянская - дочь, жена зятя [1]
05 | Анастасия Ефимова: 6 лет | дочь крестьянская - дочь дочери [4]
06 | Егор Ефимов: 3 года | сын крестьянский - сын дочери [4]
07 | Прасковья Ефимова: 1 год | дочь крестьянская - дочь дочери [4]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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