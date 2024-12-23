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Василий Дмитриев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Василий Дмитриев
Пол
муж
Возраст (лет)
20
Год рождения вычисленный
1835
Родственная связь
брат родной [1]
Номер семьи
27
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 929об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 27
01 | Илларион Дмитриев: 28 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Василий Дмитриев: 20 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Матрёна Демидова: 25 лет | жена крестьянская - жена [1]
04 | Татьяна Илларионова: 3 года | дочь крестьянская - дочь [1]
Комментарий наборщика
вариант имени Ларион
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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