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Иван Гаврилов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Иван Гаврилов
Пол
муж
Возраст (лет)
13
Год рождения вычисленный
1842
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
26
Номер в семье
4
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 929об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 26
01 | Гаврила Александров: 48 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Авдотья Матвеева: 53 года | жена крестьянская - жена [1]
03 | Степан Гаврилов: 24 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Иван Гаврилов: 13 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Христина Николаева: 23 года | жена крестьянская - жена сына [3]
06 | Анисья Степанова: 4 года | дочь крестьянская - дочь сына [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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