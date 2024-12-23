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Карп Кириллов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Карп Кириллов
Пол
муж
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1848
Родственная связь
сын снохи [3]
Номер семьи
24а
Номер в семье
4
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 929об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 24а
01 | Дмитрий Фёдоров: 69 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Екатерина Григорьева: 65 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Татьяна Савельева: 26 лет | крестьянка/вдова - сноха [1]
04 | Карп Кириллов: 7 лет | сын крестьянский - сын снохи [3]
05 | Иван Кириллов: 4 года | сын крестьянский - сын снохи [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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