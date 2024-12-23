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Анна Петрова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Анна Петрова
Пол
жен
Возраст (лет)
10
Год рождения вычисленный
1845
Родственная связь
дочь брата [2]
Номер семьи
23
Номер в семье
8
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 929об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 23
01 | Яков Федотов: 45 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Пётр Федотов: 34 года | крестьянин - брат родной [1]
03 | Марфа Алексеева: 41 год | жена крестьянская - жена 2-я [1]
04 | Фёдор Яковлев: 20 лет | сын крестьянский - сын от 1-й жены [1]
05 | Сергей Яковлев: 18 лет | сын крестьянский - сын от 1-й жены [1]
06 | Наталья Яковлева: 12 лет | дочь крестьянская - дочь от 1-й жены [1]
07 | Анна Гаврилова: 29 лет | жена крестьянская - жена брата [2]
08 | Анна Петрова: 10 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
09 | Васса Петрова: 8 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
10 | Анастасия Петрова: 7 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
11 | Авдотья Петрова: 4 года | дочь крестьянская - дочь брата [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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