Сергей Яковлев
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Сергей Яковлев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 18
- Год рождения вычисленный
- 1837
- Родственная связь
- сын от 1-й жены [1]
- Номер семьи
- 23
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1855
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- за отлучкой
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 929об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 23
01 | Яков Федотов: 45 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Пётр Федотов: 34 года | крестьянин - брат родной [1]
03 | Марфа Алексеева: 41 год | жена крестьянская - жена 2-я [1]
04 | Фёдор Яковлев: 20 лет | сын крестьянский - сын от 1-й жены [1]
05 | Сергей Яковлев: 18 лет | сын крестьянский - сын от 1-й жены [1]
06 | Наталья Яковлева: 12 лет | дочь крестьянская - дочь от 1-й жены [1]
07 | Анна Гаврилова: 29 лет | жена крестьянская - жена брата [2]
08 | Анна Петрова: 10 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
09 | Васса Петрова: 8 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
10 | Анастасия Петрова: 7 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
11 | Авдотья Петрова: 4 года | дочь крестьянская - дочь брата [2]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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