Иван Захаров
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Иван Захаров
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1849
- Родственная связь
- сын сына [3]
- Номер семьи
- 22
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1855
- Приход
- Приход церкви Рождества богородицы
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- -
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 929об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 22
01 | Пантелеймон Никифоров: 57 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Прасковья Макарова: 48 лет | жена крестьянская - жена 2-я [1]
03 | Захар Пантелеймонов: 32 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Ефим Пантелеймонов: 20 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Гликерия Пантелеймонова: 18 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Матрёна Евдокимова: 28 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
07 | Иван Захаров: 6 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
08 | Васса Андреева: 18 лет | жена крестьянская - жена сына [4]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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