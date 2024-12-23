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Фёдор Григорьев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Фёдор Григорьев
Пол
муж
Возраст (лет)
13
Год рождения вычисленный
1842
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
20
Номер в семье
3
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1855
Приход
Приход церкви Рождества богородицы
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.679, лист: 929
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 20
01 | Григорий Николаев: 37 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Агафья Кузьмина: 36 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Фёдор Григорьев: 13 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Александр Григорьев: 10 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Алексей Григорьев: 5 лет | сын крестьянский - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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